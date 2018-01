Milan | la Procura avvia un' indagine sulla vendita del club Ipotizzato il reato di

Bufera Milan - la Procura apre un'inchiesta sulla cessione della società : 'Chiedete alle autorità italiane perché hanno approvato la cessione del Milan, che imbarazzo!' scriveva qualche tempo fa il prestigioso New York Times. Di voci e di sospetti, in questi mesi, ce ne sono stati tanti, tanto che venne anche aperta un'inchiesta parlamentare dal Movimento 5 stelle per capire chi fossero realmente gli acquirenti del Milan e da dove arrivavano quei soldi. Oggi i primi passi da parte della magistratura per cercare di ...

Il prezzo del Milan gonfiato per riciclare denaro? Un'inchiesta della procura : La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vendita del Milan ipotizzando che i conti siano stati gonfiati per motivi di riciclaggio. Lo scrive il quotidiano La Stampa, sottolineando come questa tegola giudiziaria rischi di ripercuotersi sulla campagna elettorale di Silvio Berlusconi che nell'aprile scorso, dopo 31 anni, aveva ceduto il club rossonero per 740 milioni all'imprenditore cinese Yonghong Li. I pm Milanesi ...

