Windows Mobile è morto secondo NetMarketShare!

Microsoft sbatte in faccia ai fan la cruda verità su Windows 10 Mobile : Le speranze per Windows 10 Mobile, tutti i sogni di gloria, sono morti col rilascio ufficiale di Feature 2 per i pochi Lumia della serie x50 rimasti in circolazione. Da quel momento, gli aggiornamenti da parte degli sviluppatori sono diminuiti drasticamente, non c’è stata più nessuna build nè Fast nè Slow, non c’è stata alcuna notizia relativa al futuro di questo OS. Ma i fan che ci credono ci sono ancora. Il ricordo di Project ...

Lo smartphone Windows 10 Mobile - WileyFox Pro - disponibile su Amazon UK dal 4 Dicembre : Lo smartphone inglese con Windows 10 Mobile, WileyFox Pro, approda su Amazon UK e sarà disponibile dal 4 Dicembre. Ecco ciò che c’è da sapere. Il mercato dei sistemi operativi per smartphone va sempre verso un duopolio. Se da una parte vediamo tante case, quali Huawei e Samsung, offrire il loro pieno supporto ad Android, dall’altro troviamo Apple in una corsa solitaria per il suo sistema operativo iOS. Fino a poco tempo fa si ...

GetMeBro! si aggiorna alla versione 3.0.0 su Android - iOS e Windows 10 Mobile : GetMeBro! si aggiorna alla versione 3.0.0 su Android, iOS e Windows 10 Mobile introducento un gran numero di novità. Ecco tutti i dettagli! GetMeBro! è un videogioco dedicato agli smartphone di genere Endless Runner che fa del suo punto di forza lo stile cupo ed i disegni molto caratteristici. Questo, rilasciato ormai da mesi per tutte le piattaforme Mobile, compreso Windows 10 Mobile, giunge adesso ad un nuovo traguardo: il major update ...

Unigram arriva alla build 0.10.849 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Unigram, noto client di terze parti di Telegram disponibile per Windows 10 e Windows 10 Mobile, si è recentemente aggiornato alla build 0.10.849 introducendo diverse novità. L’impegno degli sviluppatori di Unigram è incredibile. A distanza di poche ore dal rilascio ufficiale della versione 4.5.0 di Telegram, loro hanno già compilato tutte le API e rilasciato la loro applicazione completa di tutte le funzionalità. Fra le API di ...

Windows 10 Mobile si aggiorna alla build 15254.12 : Windows 10 Mobile riceve un nuovo aggiornamento cumulativo che lo porta alla build numerata 15240.12. Ecco tutti i dettagli. Seppur sia in coma profondo, Microsoft continua a rilasciargli ancora qualche piccolo aggiornamento. Windows 10 Mobile non riceverà più nessuna novità di spessore, ma continuerà a rappresentare una sicurezza per i suoi pochi utenti rimasti. A testimonianza di ciò, la multinazionale di Redmond decide di rilasciare una nuova ...

Android continua a crescere grazie anche agli utenti di Windows Mobile : I nuovi dati di Kantar Worldpanel confermano l'ormai imminente sparizione di Windows dal mercato Mobile a vantaggio di Android L'articolo Android continua a crescere grazie anche agli utenti di Windows Mobile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Windows 10 Mobile Fall Creators Update arriverà a breve : Windows 10 Mobile è un sistema operativo presentato da Microsoft nel Maggio del 2015 e inaugurato sui dispositivi Lumia 950, 950 XL e 550 durante il novembre dello stesso anno. Il rilascio pubblico, su tutti gli smartphone Windows con 1 GB di RAM, avvenne a Marzo dell’anno successivo con la versione 10586 (November Update). Adesso, a distanza di più di un anno, il sistema operativo è pronto a ricevere il suo terzo Major Update, Fall ...

Windows 10 e Windows 10 Mobile si aggiornano alla build 15063.674 : Nella serata di ieri, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per i suoi sistemi operativi Windows 10 e Windows 10 Mobile. Ecco tutti i dettagli. Si, Windows 10 Mobile è morto, ma c’è ancora un po’ di tempo prima della fine del suo supporto. Seppur il canale insider fast per questo OS sembra quasi totalmente inattivo, non si può dir lo stesso per quello stabile. Infatti, Microsoft continua ad inviargli degli aggiornamenti a pari ...