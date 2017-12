Appello per la firma del Trattato di Proibizione in occasione della Marcia per la Pace di

Ius soli - Appello della minoranza Pd : legislatura più lunga per votare la legge : Lo Ius soli prima dello scioglimento delle Camere. appello al Presidente della Repubblica Mattarella dalla minoranza Pd al Capo dello Stato per un rinvio della fine della legislatura per consentire di ...

Ius soli - parlamentari Pd (da Cociancich a Cuperlo) fanno Appello al partito : “Chieda a Mattarella di dare il tempo di votarlo” : Rimasto in un cassetto al Senato per mesi, rispolverato all’ultimo secondo utile, in coda a tutti gli altri provvedimenti, e affondato definitivamente dalle assenze (della destra, dei 5Stelle, ma anche di una parte del partito democratico) che hanno impedito finanche la discussione in Aula. Adesso lo Ius soli torna tra gli argomenti di discussione del Pd, non fosse altro per quei 29 banchi vuoti a Palazzo Madama tra le fila dem. Una ...

'Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza'. L'Appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo ius soli : ... che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e ...

"Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza". L'Appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo ius soli : "Non lasciateci soli": in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ma "senza un ...

Gerusalemme - Appello del Papa per la coesistenza di due stati in Terrasanta : Siria, Iraq, Yemen, Sud Sudan, Somalia. Sono solo alcuni dei paesi citati dal Papa nel suo messaggio natalizio. Il pontefice ha invitato a vedere Gesù nei volti dei tanti bimbi che soffrono nel mondo. E, dopo un appello per Gerusalemme e la Terrasanta, ha citato una lunga lista di paesi, dipingendo una mappa dei luoghi di dolore del mondo. Francesco ha letto il messaggio dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. “Vediamo ...

Vaticano - L'Appello del Papa per la Pace nel mondo : Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la Pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le ...

ALEX BRITTI / L'Appello di Gerry Scotti per la scarpa di Edoardo (Concerto di Natale) : ALEX BRITTI sarà fra i big italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il concerto di Natale in Vaticano. Appuntamento alle 21.25 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:03:00 GMT)

Papa - Appello per i sequestrati : "Possano tornare a casa per Natale" : Il Santo Padre auspica la liberazione di tutti i sacerdoti, religiosi e fedeli rapiti e invoca il conforto di Dio per le famiglie dell'isola delle Filippine devastata dalla tempesta

L'Appello di Natale di Papa Francesco : liberare le persone sequestrate : Roma, 24 dic. (askanews) All'Angelus di stamattina Papa Francesco ha lanciato un appello in occasione del Santo Natale: 'Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le ...

L'Appello del Papa : 'Per Natale rilasciate le persone sequestrate nel mondo'. E prega per le Filippine : 'Accogliere il progetto di Dio' richiede 'umiltà e generosità', gli stessi atteggiamenti del 'Figlio di Dio quando viene al mondo', e della Madonna quando accetta il progetto annunciatole dall'angelo,...

Giulia De Lellis spiazza tutti : l'esperta di tendenze fa un Appello - ecco a chi Video : #Giulia De Lellis continua a far parlare di sé. La ventunenne romana, dopo aver partecipato a Uomini e Donne trovando pure l'amore e l'esperienza al Grande Fratello Vip 2 [Video], vuole continuare a cavalcare l'onda del successo. In che modo? Secondo le sue ultime dichiarazioni, lavorando nel mondo dello spettacolo. Il grande sogno dell'ex corteggiatrice sarebbe quello di ricoprire un ruolo in una serie televisiva. Per questo motivo, l'esperta ...

Milan-Atalanta in tv - dove vedere la diretta : ennesima prova d'Appello per i rossoneri : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Milan-Atalanta, rossoneri senza pace e senza punti Arriva il campo dopo l'ennesima settimana travagliata in casa Milan ...