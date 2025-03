Thesocialpost.it - Ferrari, è già caos: Hamilton non si accorge della radio accesa e si sfoga così

Leggi su Thesocialpost.it

Lenon possono essere certamente soddisfatte dopo l’esito disastroso del Gran Premio d’Australia, che ha segnato l’iniziostagione di Formula 1. A fare la differenza è stata una strategia del muretto Rossa totalmente fallimentare: entrambe le vetture sono rimaste in pista un giro di troppo prima di effettuare il cambio gomme, quando la pioggia si è intensificata nel finalegara. Se è stato un errore di valutazione o un ritardo ingiustificato, il risultato finale è impietoso, con Charles Leclerc e Carlos Sainz rispettivamente ottavo e decimo, in una corsa vinta da Lando Norris (McLaren), seguito da Max Verstappen (Red Bull) e le due Mercedes. La delusione per il team è amplificata dal teamfrustrato di Lewis, che, di solito sempre molto misurato, questa volta non è riuscito a trattenere un’imprecazione.