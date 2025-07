Pedopornografia | 37enne denunciato per stalking dalla moglie le indagini scoprono che adescava minorenni sui social

Lo avevano arrestato un anno fa, dopo la denuncia della ex moglie per stalking, facendo scoprire così agli inquirenti una doppia vita. Un 37enne bresciano, consulente di professione, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi di carcere per produzione di materiale pedopornografico, adescamento e prostituzione minorile, violenza sessuale e stalking. Il giudice della udienza preliminare Federica Brugnara, davanti a quello che poi è ulteriormente emerso in procedimento, ha aggiunto un anno e quattro mesi alla richiesta del pm di Brescia Alessio Bernardi. Adescava ragazzine e prometteva regali in cambio di atti sessuali. 🔗 Leggi su Open.online