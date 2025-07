Forte dei Marmi stop musica a mezzanotte al Riviera lounge club | Arpat contesta la documentazione

Forte dei Marmi, 18 luglio 2025 – Stop della musica a mezzanotte al Riviera lounge club. E’ il contenuto della recente ordinanza firmata dal sindaco Bruno Murzi: il locale fino a tale orario potrĂ solo proporre musica di sottofondo fino a quando non sarĂ prodotta e successivamente validata da Arpat, la Valutazione d’Impatto Acustica contenente gli elementi essenziali per garantire il rispetto dei limiti di legge e delle previsioni del Comune in merito alla disciplina delle emissioni acustiche sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi e strutture (specifica nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forte dei Marmi, stop musica a mezzanotte al Riviera lounge club: Arpat contesta la documentazione

