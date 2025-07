Augusto vive | corteo di moto striscioni e lacrime per il 18enne morto nell' incidente a Miliscola

Almeno un centinaio di giovanissimi hanno sfilato in moto, tra le lacrime, nella serata di giovedì per ricordare Augusto Di Meo, il 18enne morto nel tragico incidente accaduto il giorno prima, mercoledì 16 luglio, in prossimità del viadotto di Miliscola. Gli amici di Augusto hanno affisso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: augusto - moto - lacrime - 18enne

Scontro tra due moto: il 18enne Augusto muore in ospedale dopo 6 giorni di agonia. La famiglia donerà gli organi. Lo scontro a Palombara Sabina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane di appena 18 anni, Augusto Pennacchi, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale che si è verificato a Palombara Sabina, sulla strada di proseguimento della via Maremmana.

Incidente in moto, Augusto Pennacchi muore a 18 anni dopo sei giorni in ospedale - Il giovane, che viaggiava in sella alla sua moto, lo scorso 1° giugno si è scontrato con un'auto a Palombara Sabina, nella provincia di Roma.

Augusto vive: corteo di moto, striscioni e lacrime per il 18enne morto nell'incidente a Miliscola; Flashmob a Pozzuoli per Augusto Di Meo, morto per un incidente in moto.

Flashmob a Pozzuoli per Augusto Di Meo, morto per un incidente in moto - Momenti di forte commozione a Pozzuoli dove centinaia di ragazzini hanno voluto ricordare Augusto Di Meo, il 18enne morto in un tragico incidente stradale. Riporta msn.com

Addio ad Augusto Di Meo, Pozzuoli in lacrime per la scomparsa del 18enne: il giovane vittima di un incidente - Il dolore ha colpito l’intera comunità della cittadina flegrea in provincia di Napoli. Scrive msn.com