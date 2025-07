aggredito brutalmente dal figlio muore dopo 49 giorni

Grosseto, 18 luglio 2025 – Fu un’ aggressione brutale: il figlio che, probabilmente, in preda a un un vero e proprio raptus di follia, picchiò selvaggiamente l’anziano padre, fino a farlo finire in ospedale senza un occhio completamente e l’altro gravemente ferito. Il tragico episodio si era consumato nella tarda serata di martedì 27 maggio. In un appartamento di un condominio in via Podgora. La vittima, 97 anni, riuscì a chiedere aiuto a un vicino di casa che allertò i soccorsi. Poi il ricovero in ospedale, l’intervento agli occhi e la ripresa, piano piano. Quando è stato dimesso dall’ ospedale Misericordia dopo alcune settimane, l’anziano, impossibilitato a vivere da solo e con il figlio aggressore, 63 anni, rinchiuso in carcere a Sollicciano, è entrato in una casa di riposo di Orbetello, dove è rimasto fino a martedì scorso, quando intorno alle 23 è morto, 49 giorni dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

