È scoppiato tutto in pochi secondi. Un grido, poi un gesto incontrollato, la rabbia che si fa devastazione. Antonio ha perso completamente il controllo nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, sotto gli occhi delle telecamere e di Filippo Bisciglia, durante la puntata andata in onda giovedì 17 luglio. La scena è diventata subito una delle più forti di questa edizione. Dopo aver visto i filmati in cui la fidanzata Valentina ballava con uno dei tentatori, Antonio è rientrato nel villaggio con lo sguardo perso e le mani che tremavano. Ha preso a calci una torcia sulla spiaggia, ha lanciato oggetti, ha rovesciato arredi scenici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha distrutto tutto!”: Temptation Island, pianti e urla. È impazzito dopo il video