Lite in strada vicesindaco diventa eroe | disarma uomo armato di coltello

Lamporecchio (Pistoia), 18 luglio 2025 - Il vicesindaco del Comune di Lamporecchio Luca Artino, mostrando coraggio e abilità, è riuscito a sedare una rissa, nata per futili motivi di parcheggio, togliendo dalle mani di un litigante un coltello, che brandiva minacciosamente nei confronti dell’altro. Di come sono avvenuti i fatti lo racconta lo stesso Artino, incontrato la mattina dopo nella sala del palazzo comunale: “Sono stato chiamato da una camionista, che volendo tornare a casa non aveva lo spazio necessario per entrare in via Beboli, a causa di una macchina parcheggiata male. Non era la sola, nonostante l’ordinanza del Comune che vieta il parcheggio in quella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite in strada, vicesindaco diventa eroe: disarma uomo armato di coltello

