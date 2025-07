Morto bambino di 5 mesi dormiva nel letto con i genitori | Era privo di sensi e perdeva sangue dalla bocca

Si è trasformata in tragedia la vacanza in Puglia di una famiglia originaria della provincia di Frosinone: il loro bambino di appena cinque mesi è morto nella notte tra domenica e lunedì all’interno di una stanza di un resort a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il piccolo Michael dormiva nel letto insieme ai genitori, che lo hanno trovato privo di sensi e con sangue alla bocca. È stato il padre ad accorgersi che il neonato non respirava più. Erano circa le 3.30 del mattino quando l’uomo si è alzato per andare in bagno e ha notato il corpo del figlio immobile e cianotico. Immediata la chiamata al 112. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

