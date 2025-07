Schlein vede De Luca per le Regionali verso l’intesa per Fico in Campania

La lettura emersa dall’incontro tra la leader del Pd Elly Schlein e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è univoca. Il faccia a faccia ha sbloccato l’accordo per le elezioni. E cioè l’intesa del centrosinistra, a partire dall’alleanza tra Pd e Cinque Stelle, con l’appoggio del presidente uscente De Luca, che non è piĂą ricandidabile dopo il no al terzo mandato. Un’intesa che spiana la strada al candidato pentastellato Roberto Fico. De Luca fa cadere i veti su Fico. Sono cadute, a quanto pare, le preclusioni nette sulla sua candidatura. E’ quanto lasciano trapelare fonti dem vicine al dossier, dopo l’incontro tra Schlein e De Luca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

