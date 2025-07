Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono diventati genitori | è nato Orlando

Il piccolo, concepito dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita, di cui l’influencer ha sempre parlato apertamente, con l’intento di non far sentire sole e «sbagliate», le donne che vi ricorrono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono diventati genitori: è nato Orlando

Chiara Ferragni al baby shower di Veronica Ferraro insieme alle sorelle e mamma Marina - Una giornata speciale condivisa con le persone più care in vista dell'arrivo del primo figlio, frutto dell'amore con il musicista e produttore Davide Simonetta

Il baby shower di Veronica Ferraro: confetti azzurri e torta personalizzata per il piccolo Orlando - Mancano poche settimane al parto di Veronica Ferraro e le amiche hanno voluto organizzarle il baby shower.

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il baby shower della migliore amica Veronica Ferraro - Chiara Ferragni non poteva mancare al baby shower dell'amica Veronica Ferraro, che tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta.

