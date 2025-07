Antonio Panico fuori controllo a Temptation Island | show gelosia e disastri

A Temptation Island Antonio Panico esplode tra lacrime, rabbia e scenate al limite del grottesco. Un mix perfetto tra reality e tragedia greca, impossibile da ignorare. Ecco cosa è successo durante l’ultima puntata di Temptation Island. Qual è il confine tra amore e delirio? A Temptation Island, Antonio Panico lo sta varcando ogni sera. Con il suo temperamento esplosivo e un italiano tutto suo, Antonio è diventato il protagonista assoluto del villaggio. Tra crisi isteriche, scenate tragicomiche e uscite da opinionista non richiesto, tiene banco come un attore in cerca di applausi. Ma è nel rapporto con Valentina Riccio che dĂ il meglio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Antonio Panico fuori controllo a Temptation Island: show, gelosia e disastri

Antonio Panico distrugge il villaggio a #TemptationIsland , poi si sdraia a terra e piange. Bisciglia attonito Vai su X

Cosa è successo ad Antonio Panico e Valentina Riccio dopo Temptation Island 2025? Anche se il loro viaggio nei sentimenti è appena cominciata, sui social circolano già le prime segnalazioni sul loro futuro, che riservano colpi di scena. Cosa dobbiamo asp Vai su Facebook

Antonio Panico distrugge il villaggio a Temptation Island, poi si sdraia a terra e piange. Bisciglia attonito - Il fidanzato di Valentina Riccio perde completamente il controllo: prima sradica una torcia, poi si scaglia contro l’ ... Riporta fanpage.it

La richiesta di falò di Antonio a Temptation Island è una sceneggiata: per 2 volte l’ha chiesto, poi ha ritrattato - La richiesta di falò di confronto anticipato avanzata da Antonio Panico a Temptation Island si è rivelata essere una sceneggiata ... Da fanpage.it