Ghost of Yotei offre ai fan il giusto equilibrio tra libertà e storia secondo Sucker Punch

Dopo il successo di Ghost of Tsushima, Sucker Punch torna con Ghost of Y?tei, un’opera che riflette in profondità sull’equilibrio tra libertà e narrazione. Ambientato nel 1603, subito dopo la fine dell’epoca degli stati belligeranti, il gioco si svolge in Ezo, l’odierna Hokkaido: una terra remota, magnifica e al tempo stesso pericolosa, popolata da guerrieri disillusi, armi e tensioni irrisolte ed in questo contesto si muove Atsu, la protagonista, considerata una Onry? – spirito vendicatore – da chi la incontra. Il team di sviluppo ha aggiunto che il suo viaggio non è legato a Jin Sakai o agli eventi del gioco precedente: si tratta di una storia indipendente, costruita con cura maniacale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

