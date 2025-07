Temptation Island 2025 falò di confronto tra Alessio e Sonia M | come è finita? | Video Witty Tv

Alessio ha chiesto un secondo falò di confronto alla fidanzata Sonia M. a Temptation Island 2025. Filippo Bisciglia si reca nel villaggio delle fidanzate per comunicare a Sonia la scelta di Alessio. La donna decide di incontrarlo: " lo incontriamo, adesso rimandare non serve più a niente. E' arrivato il momento di incontrarci e guardarci negli occhi ". I due si ritrovano al falò con Sonia M che precisa: " tu hai nascosto la reale motivazione per cui partecipavi al programma.

Due falò di confronto, zero chiarimenti e un’intera nazione incollata allo schermo: Sonia Mattalia e Alessio Loparco, più noti come Alessio e Sonia M., si stanno guadagnando sul campo il titolo di coppia più chiacchierata di Temptation Island 2025. Vai su Facebook

