Corinaldo Andrea Cavallari incastrato dalla carta di credito

Era scappato il 3 luglio da Bologna dopo aver discusso la tesi di laurea. Catturato in Spagna mentre lasciava un hotel vicino a Barcellona con documenti e banconote false. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Corinaldo, Andrea Cavallari incastrato dalla carta di credito

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, il 26enne condannato perché tra i membri della "banda dello spray" della discoteca di Corinaldo provocando la morte di 6 persone e di 59 feriti l'8 dicembre del 2018, è uscito dal carcere con un permesso per discutere la tesi di laurea ma non è più rientrato.

Andrea Cavallari è scappato, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo si laurea e non torna in carcere: sparito con la fidanzata - È ancora latitante Andrea Cavallari, il 26enne componente della «banda dello spray» di Corinaldo che giovedì scorso ha approfittato di un permesso per discutere la tesi di laurea senza più fare ritorno in carcere.

«Ho molta rabbia, spero che torni, spero che non gli accada niente di brutto, niente di irreparabile». È questo il pensiero che il padre di Andrea Cavallari ha affidato alle telecamere, dopo la fuga del figlio, condannato per la strage avvenuta alla discoteca di Co

