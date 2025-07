Dove vedere in tv Italia-Inghilterra Europei calcio femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

L’ Italia vuole continuare a sognare e tornerà in campo martedì 22 luglio a Ginevra contro l’Inghilterra nella prima semifinale dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Le Azzurre, reduci dalla vittoria per 2-1 sulla Norvegia con il gol decisivo di Cristiana Girelli al 90?, hanno già fatto la storia tornando tra le migliori quattro del Vecchio Continente 28 anni dopo l’ultima volta. A questo punto le ragazze guidate dal CT Andrea Soncin andranno a caccia di una finale europea che manca dal 1997, quando la Nazionale si arrese in finale alla Germania in quel di Oslo. Vedremo quale sarà il risultato conclusivo di questo gruppo a Euro 2025, ma il bilancio è già ampiamente positivo e le prospettive sembrano incoraggianti verso i prossimi anni con all’orizzonte l’ambizioso obiettivo della qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Europei calcio femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Europei femminili di calcio, Italia in semifinale: non accadeva dal 1997 - L'Italia di Andrea Soncin grazie alla doppietta di Girelli compie un'impresa in cui pochi credevano, è tra le prime quattro del Continente e attende ora di conoscere la sua avversaria, che uscirà ... Scrive tg24.sky.it

L'Inghilterra doma la Svezia ai rigori agli Europei femminili, sfiderà l'Italia in semifinale - 0 fino al 79' (in gol Asllani e Blackstenius), le svedesi vengono raggiunte in due minuti da Bronze e Agyemang. Riporta corriere.it