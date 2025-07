Borseggiatrici in azione al mercato | i carabinieri arrestano 3 donne

Siena, 18 luglio 2025 – Le borseggiatrici ’lavorano’, i carabinieri fanno altrettanto. E questa volta, grazie all’osservazione e all’intuito, sono riusciti a sventare un furto ai danni di un’anziana che stava facendo compere al mercato settimanale. Hanno infatti sorpreso con le mani dentro la borsa della pensionata una delle borseggiatrici che era aiutata da altre due connazionali utilizzate come ’palo’. Morale: sono state tutte arrestate e ieri, nel primissimo pomeriggio, c’è stata la convalida in tribunale davanti al giudice Alessandro Solivetti Flacchi. Udienza a porte chiuse per le tre bulgare, sembra però di origini rom, che vivono a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borseggiatrici in azione al mercato: i carabinieri arrestano 3 donne

In questa notizia si parla di: borseggiatrici - mercato - carabinieri - azione

Coggiola, i Carabinieri in piazza contro truffe e borseggi; Borseggiatrici in azione al mercato di Mileto, vittime in lacrime: «Col portamonete si sono presi anche la foto del mio defunto marito»; Borseggiatori a Venezia, 50 arresti «Ma costretti a scarcerarli subito».

Dal mercato al cimitero: aumentano i borseggi a Ladispoli - LADISPOLI – Borseggiatori ancora in azione ma questa volta al cimitero, nell’area esterna del parcheggio. Scrive civonline.it

Borseggiatrici in azione in centro a Firenze, arrestate: i carabinieri ... - Borseggiatrici sempre in azione (Foto di repertorio Businesspress) Firenze, 20 luglio 2024 – Borseggiatori sempre in azione in centro a Firenze, ma stavolta a due di loro (due bulgare di 22 e 32 ... Da lanazione.it