Negozi trasformati in banche clandestine, un’economia sommersa e valigie cariche di contanti che fanno la spola tra l’Italia e Hong Kong. E poi la guerra. A colpi di pistola. Dopo Roma e Milano, il viaggio nella mala cinese termina a Prato, cittĂ simbolo del caporalato dove è. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Mafia cinese a Prato: dalla guerra delle grucce ai pentiti

Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese. Cinque denunciati - Nel Macrolotto c'era una bisca ritenuta clandestina dagli inquirenti. Era gestita da piĂą cittadini cinesi e veniva praticato il gioco d'azzardo clandestino, denominato Mahjong, profondamente radicato nel territorio della provincia pratese, strettamente connesso a dinamiche di illegalitĂ economico-finanziaria L'articolo Prato: blitz nel Macrolotto, scoperta bisca clandestina cinese.

La Triade: Prato e l’impero invisibile della mafia cinese - Via Calabria, via Piemonte e via Liguria un tempo erano l’epicentro del «pronto moda» cinese in Europa.

Visite mediche nell’ambulatorio abusivo: denunciata coppia cinese a Prato - PRATO – La polizia municipale di Prato ha scoperto un ambulatorio medico abusivo al Macrolotto Zero gestito da una coppia di origine cinese, già denunciata in passato per lo stesso reato.

"Guerra delle grucce, la sfida all'industria clandestina cinese a Prato raccontata da Angioli" A Prato c'è un'industria dell'abbigliamento di natura clandestina, che viola norme su ordine pubblico

Cosa c'è dietro la rete di interessi e di potere messa in piedi dalla Cina nel mondo? Cosa lega le fabbriche di Prato con i commissariati clandestini della polizia cinese a New York?

I regolamenti di conti della mafia cinese a Prato - Nella cittadina toscana è in corso una battaglia per controllare la logistica del più grande polo tessile d’Europa Leggi ... Si legge su internazionale.it