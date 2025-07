Tragedia in Italia muore mentre dipinge le pareti esterne di casa | Come è possibile

Una giornata qualunque si è trasformata in un dramma improvviso mentre si stavano svolgendo lavori di manutenzione ordinaria all’esterno di una casa. Un uomo stava tinteggiando una parete quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto da un’altezza considerevole. L’impatto con il suolo è stato violento e purtroppo fatale. Incidenti simili, purtroppo, avvengono con maggiore frequenza di quanto si immagini e coinvolgono spesso persone anziane impegnate in interventi fai-da-te, spesso senza adeguate misure di sicurezza. In questi contesti, una semplice distrazione o un cedimento strutturale può trasformarsi in una tragedia irreparabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia in Italia, muore mentre dipinge le pareti esterne di casa: “Come è possibile”

