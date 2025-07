Ben svegliata Meloni! Ma i cocci di Gaza sono anche tuoi

C’è voluto un missile sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, due donne cristiane dilaniate, otto feriti (tra cui il parroco Gabriel Romanelli) e il silenzio imbarazzato del Patriarcato per risvegliare Giorgia Meloni dal coma etico. Dopo mesi di mattanza trasmessa in diretta, la premier ha scoperto che “gli attacchi sui civili” – che stavolta non sono anonimi palestinesi, ma fedeli cristiani con nome, volto e parrocchia – “sono inaccettabili”. Ben svegliata, presidente! Ma è tardi. E lei, su quel sonno selettivo, ha già lasciato diverse impronte. Le risoluzioni Onu boicottate, le armi italiane vendute, i silenzi coperti da formule ipocrite (“attacchi inaccettabili”) a cui non seguono mai i fatti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

