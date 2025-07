Le favole di Meloni alla Cisl | Va tutto bene

Il mazzo di fiori di cortesia c’è anche quest’anno. Ma viene dato alla premier in maniera meno ostentata di quanto fece l’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra, a febbraio scorso. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene»

In questa notizia si parla di: cisl - favole - meloni - tutto

Giorgia Meloni: "Abbiamo creato un milione di posti di lavoro, mille per ogni giorno di governo" Vai su Facebook

Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene»; Edizione del 18 luglio 2025.

Le favole di Meloni alla Cisl: «Va tutto bene» - Ma viene dato alla premier in maniera meno ostentata di quanto fece l’ex segretario della Cisl Luigi Sbarra, a febbraio scorso. Lo riporta ilmanifesto.it

Cisl, Meloni loda la platea: applausi, ma niente ovazione - Niente ovazioni, né standing ovation, segno che forse la cooptazione dell’ex segretario Luigi Sbarra al governo come sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud non è stata granché ... Come scrive ilfattoquotidiano.it