Europeo femminile la semifinale sarà Italia-Inghilterra | eliminata la Svezia ai rigori

L’Inghilterra ha battuto la Svezia ai tiri dal dischetto in un’interminabile lotteria con 9 errori su 14 rigori Sarà l’ Inghilterra l’avversaria dell’ Italia di Soncin per le semifinali dell’Europeo di calcio femminile. Le inglesi, campionesse in carica, hanno eliminato le temibili svedesi in un match al cardiopalma fino all’ultimo minuti terminato dopo la bellezza di 14 rigori di cui 9 sbagliati. Decisivo l’errore di Holmberg dopo che le svedesi hanno fallito tre match point prima di veder trionfare le avversarie. La beffa era già arrivata nei regolamentari dato che la Svezia era avanti 2-0 nel primo tempo con gol di Asllani e Blackstenius, recuperate però da Bronze al 79? e Agyemang all’81’. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: rigori - inghilterra - europeo - femminile

