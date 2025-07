AEW | Ufficiale! Nel 2026 si torna a Londra All In di nuovo a Wembley

Notizia uscita poco fa, la AEW tornerà al Wembley Stadium nel 2026 con la quarta edizione di All In. La compagnia ha pubblicato tutto sul suo sito; All In: London si terrà il 30 Agosto 2026 al Wembley Stadium di Londra. Sarà il terzo evento che si svolgerà in quel determinato stadio. L’orario non è stato reso noto e i biglietti non sono ancora disponibili, ma è già possibile registrarsi per la prevendita. I primi due main event di Londra hanno visto fronteggiarsi, la prima volta, MJF e Adam Cole per il titolo massimo e la seconda volta, Bryan Danielson contro Swerve Strickland con in palio, oltre al titolo, anche la carriera di Bryan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

