Elisabetta tra dolore e coraggio | Diagnosi sbagliata | tre anni a letto

Pisa, 18 luglio 2025 – “Se solo mi avessero diagnosticato la malattia per tempo, magari oggi non sarei disabile ”. È quanto Elisabetta Lilli, presidentessa dell’ Associazione Italiana Neuromielite Ottica (Ainmo), si ritrova spesso a ripetere. Perché a volte la differenza tra una vita autonoma e anni di sofferenza passa tutta da una parola scritta su una cartella clinica. E quella parola, nel suo caso, era sbagliata. Era il 1994 quando Elisabetta, che oggi vive a Pisa, perse la vista da un occhio. Da lì la diagnosi di sclerosi multipla, una delle più comuni patologie neurologiche. Una diagnosi che l’avrebbe accompagnata per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elisabetta tra dolore e coraggio: “Diagnosi sbagliata: tre anni a letto”

Elisabetta tra dolore e coraggio: "Diagnosi sbagliata: tre anni a letto"

