Temptation Island 2025 Marco chiede un falò di confronto a tre con Denise e il single Flavio | Video Witty Tv

A Temptation Island 20225 è tempo di falò per Marco, il fidanzato di Denise. Nuovi filmati nel capanno per Marco che osserva la complicità sempre più forte tra la fidanzata Denise e il single tentatore Flavio. Marco ha una reazione molto forte a Temptation Island 2025 dopo l'ennesimo video della fidanzata Denise con il single Flavio. Dopo aver visto il video in cui la fidanzata Denise scherza in acqua con il single tentatore, Marco rientra nel villaggio. " Ingrata, irriconoscente. Voglio il falò, basta!" – dice Marco che sfoga la sua rabbia su alcuni oggetti e chiede un falò immediato di confronto, ma per la prima volta nella storia del progrmama a tre anche con il single tentatore.

Temptation Island: la difficile notte dei fidanzati - Nella terza puntata di Temptation Island, molti dei fidanzati che hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti, sono stati messi a dura prova dalle fidanzate. Riporta ilmattino.it

