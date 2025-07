Agricoltura il ministero che scotta | intorno al dicastero la sfida dietro le quinte tra Lollobrigida Prandini e il nodo Zaia

Nelle ultime settimane, le voci su una possibile “promozione europea” per Francesco Lollobrigida si sono fatte sempre piĂą insistenti nei corridoi romani. Si parla di un incarico di prestigio – non meglio definito – legato alla “sovranitĂ alimentare”, concetto identitario per Fratelli d’Italia e cavallo di battaglia di Coldiretti. Ma le ipotesi si scontrano con i fatti: la casella di Commissario europeo per l’Italia è giĂ stata assegnata a Raffaele Fitto, le principali poltrone agricole dell’Ue sono occupate da altri e un “inviato speciale” con reali poteri a Bruxelles semplicemente non esiste, anche se si sussurra di un nuovo inviato “per la sovranitĂ alimentare” fatto su misura per il cognato d’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

