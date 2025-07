Osimhen Galatasaray, il centravanti nigeriano conoscerà meglio il suo futuro in quel giorno! Il suo avvenire è a un bivio. Il futuro di Victor Osimhen è sempre più orientato verso il Galatasaray, con i dirigenti turchi e il Napoli che stanno lavorando per chiudere l’affare. Secondo quanto asserito da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, è stata fissata una deadline fino a lunedì per raggiungere una soluzione definitiva sul trasferimento dell’attaccante nigeriano in Turchia. Il club turco, che ha mostrato un forte interesse per Osimhen sin dall’inizio del mercato estivo, ha intensificato i contatti con il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, fissata una deadline! Entro quel giorno la trattativa per portare il nigeriano in Turchia può subire due risvolti alternativi! Gli scenari