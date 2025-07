Garage occupato abusivamente l’incubo continua fra spaccio e prostitute I residenti | Basta serve l’esercito

Prato, 18 luglio 2025 – “Continuano le occupazioni abusive delle nostre autorimesse, il furto di energia elettrica e di acqua dal condominio. Non è cambiato nulla da quando abbiamo denunciato il problema sulle pagine di questo giornale”. Sono le parole dei residenti di via Respighi, nella zona del Macrolotto 0, che avevano denunciato, la scorsa settimana, l’occupazione abusiva di 34 autorimesse private, disposte su 2 piani interrati con accesso condominiale dalla rampa di via Puccini 26. I residenti avevano dichiarato come le autorimesse sono occupate sia durante il giorno e sia durante la notte da persone di diverse nazionalitĂ cinesi, magrebini, africani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garage occupato abusivamente, l’incubo continua fra spaccio e prostitute. I residenti: “Basta, serve l’esercito”

