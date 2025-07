Meno trattori e più carri armati Bomb der Leyen non si smentisce

Dei 410 miliardi del Fondo Ue per la competitivitĂ , contenuto nel Quadro finanziario pluriennale (Qfp) per il settennato 2028-34 presentato mercoledì dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen, 131 miliardi saranno dedicati alla difesa e spazio, cinque volte piĂą rispetto al bilancio attuale. Il nuovo budget europeo per lo shopping militare avrebbe un impatto finanziario per l’Italia di 16,8 miliardi in sette anni, vale a dire 2,4 miliardi l’anno. La stima arriva dall’osservatorio Milex sulle spese militari italiane. Un’ulteriore conferma questa del progetto di militarizzazione dell’economia europea che ha in mente questa Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meno trattori e piĂą carri armati, Bomb der Leyen non si smentisce

In questa notizia si parla di: leyen - meno - trattori - carri

Ursula von der Leyen, nuove accuse: “Vuole il Green Deal ma usa il jet privato per fare meno di 200 chilometri” - In un’Europa attraversata da tensioni ambientali e da dibattiti sempre più accesi sulla transizione ecologica, ogni gesto dei vertici istituzionali assume un valore altamente simbolico.

Meno soldi per l’agricoltura europea. Il nuovo bilancio presentato da Ursula von der Leyen taglia i fondi alla Pac - Per il settore primario saranno stanziati circa ottanta miliardi in meno rispetto ai 7 anni precedenti.

Meno trattori e piĂą carri armati, Bomb der Leyen non si smentisce.

Meno trattori e più carri armati, Bomb der Leyen non si smentisce - Intanto non si placano le polemiche di Regioni, gruppi parlamentari e diverse capitali, che sono saliti immediatamente sulle barricate per il bilancio monstre da duemila miliardi. Si legge su lanotiziagiornale.it

Protesta trattori, meno vincoli dalla Ue su bonus e pesticidi. Il ... - Il governo: «Vittoria italiana» Von der Leyen: «Proporrò di ritirare le nuove regole» ... Riporta ilgazzettino.it