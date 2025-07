Piuro (Sondrio, 17 luglio 2025) – Piuro potrebbe essere stato in un’epoca antica un centro importante per una vasta zona in quanto a produzione e lavorazione della pietra ollare. E ora gli archeologi cercano i centri del “potere”, palazzi e quanto altro, per poter dare un’identitĂ storica precisa alla localitĂ valchiavennasca e scoprire la sua storia. Dagli scavi i resti di una torre. Queste le ultime novitĂ riguardanti gli scavi archeologici nell’area di Piuro promossi ormai da una decina di anni dal Comune di Piuro, dall’associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro e che ha coinvolto anche l’UniversitĂ di Verona oltre a quella di Bergamo e al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scavi archeologici a Piuro, una torre simbolo di centro di potere per la Pompei delle Alpi