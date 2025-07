Intelligenza Artificiale può prevedere evoluzione Parkinson lo studio italiano

(Adnkronos) – Prevedere come evolverà la malattia di Parkinson 'leggendo' l'attività cerebrale del paziente, per intervenire precocemente e in modo personalizzato. Uno scenario che grazie all'intelligenza artificiale è diventato realtà al Centro Parkinson dell'Asst Gaetano Pini-Cto di Milano. In uno studio pubblicato sulla rivista 'Npj Parkinson's disease' (gruppo Nature) – informa l'azienda – è stato .

Lotta a Parkinson e Alzheimer. L’intelligenza artificiale aiuta - L’intelligenza artificiale per diagnosticare in anticipo Alzheimer e Parkinson. L’ Istituto neurologico Mondino ha partecipato alla ricerca per individuare i fattori più importanti per la diagnosi precoce.

