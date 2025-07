Dopo la polemica con Laura Pausini Gianluca Grignani annuncia una nuova versione de La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli

Dopo il botta e risposta con Laura Pausini, Gianluca Grignani sorprende tutti con una mossa inaspettata: una nuova versione in spagnolo del suo celebre brano La mia storia tra le dita – al centro della recente polemica social con la cantante romagnola – reinterpretata in duetto con Matteo Bocelli. L’annuncio è arrivato oggi – giovedì 17 luglio – con un post su Instagram condiviso da entrambi gli artisti. Il singolo, intitolato Mi Historia Entre Tus Dedos, sarà disponibile dall’8 agosto, ma è già possibile – si legge nella descrizione – pre-salvarlo sulle piattaforme digitali. La canzone farà parte dell’album di Bocelli, Falling in Love, in uscita il 12 settembre. 🔗 Leggi su Open.online

