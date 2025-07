Urbanistica Boeri | Non sono il potente che condiziona il Comune Il mio progetto fu bocciato

Il presidente della Triennale indagato per l’operazione di Coima sul Pirellino. “Se fossi davvero come mi descrivono, perchĂ© non sono riuscito a far approvare e costruire la Torre botanica che volevo?”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Urbanistica, Boeri: “Non sono il potente che condiziona il Comune. Il mio progetto fu bocciato”

In questa notizia si parla di: sono - urbanistica - boeri - potente

Urbanistica, percorso partecipato: "La fase di ascolto è importante. Molti interventi sono già iniziati. Siamo in sintonia con i cittadini" - La realizzazione della dorsale ciclabile di via Delle Suore (Sant’Anna-Finzi), l’attivazione degli interventi di riqualificazione del parco Amendola e del Parco Pertini, l’attuazione di zone quiete davanti alle scuole in via Corni, Frescobaldi e Amundsen e dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio pubblico Stm su strada San Cataldo.

Inchiesta sull’Urbanistica a Milano, chiesti 6 arresti: ci sono l’assessore Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella - Non si fermano le indagini e i provvedimenti dei pm milanesi sui casi delle ipotizzate speculazioni edilizie.

Milano, Beppe Sala indagato nell’inchiesta urbanistica: quali sono i progetti - Nuovo nome tra gli indagati dell’ inchiesta sull’urbanistica di Milano. Non un nome qualsiasi, ma quello del sindaco Beppe Sala.

Urbanistica di Milano nel mirino della Procura, indagati Sala, Boeri e Catella. Sotto la lente diversi progetti milionari. Chiesti sei arresti per corruzione e falso https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/sala-urbanistica-terremoto/ Vai su Facebook

L'inchiesta di Milano, punto per punto: chi è indagato, per che cosa, e che cosa succede ora; Parco del Ponte, presentato il progetto vincitore; Il Parco del Polcevera, il progetto di Boeri per il parco sotto il ponte di Genova.

Urbanistica, Boeri: “Non sono il potente che condiziona il Comune. Il mio progetto fu bocciato” - Il presidente della Triennale indagato per l’operazione di Coima sul Pirellino. Come scrive milano.repubblica.it

Inchiesta Milano, le intercettazioni: «Di fronte a Boeri e Catella tutti con la testa bassa» - «L’importante era non scontentare Boeri e Catella», tanto che due indagati, intercettati, dicevano che davanti a loro erano «tutti a testa bassa». Si legge su ilmessaggero.it