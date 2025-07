la riscoperta della sfogliolata premiato il panificio ambrosini

Luni (spezia), 18 luglio 2025 – Si chiama sfogliolata, probabilmente non molti la conoscono al di fuori del luogo di produzione, Nicola, eppure rappresenta un’autentica eccellenza del territorio.Una focaccia del tutto particolare, la cui caratteristica è la presenza, come ingrediente principale, del basilico. La sua storia si perde nella notte dei tempi ed è legata a quella del borgo di Nicola, molto travagliata vista la presenza di varie dominazioni che però conoscevano bene il basilico e le sue molteplici proprietĂ . A riscoprirla e celebrarla, in qualche modo, è stata l’ Accademia italiana della cucina che ha premiato i suoi produttori col prestigioso ’ Dino Villani ’, riconoscimento attribuito al produttore che si sia distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare “di rilevante e specifica qualitĂ organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualitĂ e con una ben identificata tipicitĂ locale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

