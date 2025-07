eroi mcu con poteri ridotti dalla loro apparizione

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si distingue per la presenza di numerosi eroi dotati di poteri straordinari, anche se nel corso degli anni alcuni di essi hanno subito una diminuzione delle proprie capacità . Questa tendenza si evidenzia in diversi film di successo, come Avengers: Infinity War, considerato uno dei capitoli più ricchi di azione e potenza. Con l’avvicinarsi delle prossime uscite, il franchise si prepara a riunire nuovamente molti protagonisti, anche se non tutti manterranno lo stesso livello di forza. analisi dei cali di potere tra i protagonisti del MCU. Nel tempo, alcuni personaggi che un tempo erano tra i più potenti dell’universo Marvel hanno visto ridotte le proprie capacità a causa di vari fattori narrativi e scenici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

