FromSoftware è al lavoro su un gioco non ancora annunciato dal nome in codice FMC per un report

Secondo un nuovo report, FromSoftware è attualmente al lavoro su un titolo non ancora annunciato, conosciuto internamente con il nome in codice “ FMC “. Il progetto, che non è legato né a Elden Ring: Nightreign né a The Duskbloods (il titolo esclusivo previsto per Nintendo Switch 2), rappresenta una produzione completamente distinta e destinata a più piattaforme. Le informazioni disponibili indicano che il gioco si trova già in uno stadio avanzato di sviluppo, tanto che, a meno di ritardi imprevisti, il lancio potrebbe avvenire già nel 2026. Il nome in codice “FMC” è un’abbreviazione interna utilizzata da FromSoftware, come spesso accade durante la fase di produzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

