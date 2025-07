Una nuova sanatoria per salvare il concordato preventivo. Arriva infatti il ravvedimento speciale legato al concordato biennale 2025-2026: una replica della misura già sperimentata lo scorso anno per spostare in avanti i termini temporali del concordato, con la quale autonomi e professionisti potranno chiudere i conti arretrati con il Fisco per gli anni tra il 2019 e il 2023. La commissione Finanze della Camera ha dato il via libera, in una seduta lampo, all’emendamento del presidente Marco Osnato (FdI): il testo è stato leggermente riformulato. La commissione ha approvato il decreto fiscale dando il mandato al relatore, con il testo atteso in Aula da lunedì. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Per salvare il concordato spunta un nuovo condono