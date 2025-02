Ilfattoquotidiano.it - Caso Paragon, Ordine dei giornalisti e Fnsi depositano denuncia contro ignoti: “Il governo non chiarisce, lo farà la magistratura”

La Federazione nazionale della stampa italiana e l'nazionale deipresentano la, alla procura di Roma per fare chiarezza suldeispiati attraverso lo psyware Graphite della società israeliana. "Dopo venti giorni di attesa, di incoerenze, di incomprensioni, di versioni contrastanti, non è più possibile attendere. Questaè un atto straordinario di cui percepiamo la gravità, ma non era più possibile attendere oltre visto che neanche ilvuole chiarire la questione, dobbiamo rivolgerci alla", afferma il presidente dell'deiCarlo Bartoli.