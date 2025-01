Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 31/01/25

“Surreale, surreale tutto ciò!“odierna diva per forza aperta con questa celeberrima citazione, perché nulla potrebbe sintetizzarla meglio di così.Tipo che se qualcuno ha acceso la tv per sbaglio alle 14.45 su Canale 5 sicuro avrà pensato “da quando in qua a Miss Italia c’è la De Filippi?“. Uno stuolo di sgallettate che sfilavanopasserella e andavano a pigiarsi l’una addosso all’altra sulle gradinate, che davvero mancava giusto Patrizia Mirigliani ad assegnare le fasce (e per quella di Miss Filler ci sarebbe stata una bella lotta, a giudicare da certi primi piani. ma figlie mie, ma c’avete 20 anni, ma perché andate a rovinarvi così che – spesso – manco ne avreste bisogno? Una sfilza di canotti che manco a Rimini a Ferragosto, ma perché?).Noi letteralmente siamo stati CINQUE INTERMINABILI MINUTI (live mi era sembrata un’eternità, ma la clip su Witty dice che sono solo cinque minuti) in silenzio, giusto col jingle in sottofondo, ad osservare CENTO ragazze scendere dalla scalinata per Gianmarco Steri.