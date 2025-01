Biccy.it - Mahmood, Malgioglio, Marcuzzi: come mai Conti li ha scelti e le loro reazioni

Leggi su Biccy.it

, Cristianoe Alessiasono tre dei tanti volti che accompagneranno Carlosul palco del Festival di Sanremo dal prossimo 11 febbraio. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore ha spiegatoha scelto inomi.“è stato il primo nome che ho pensato. Ci siamo incontrati a settembre per i TimMusic Awards e ho pensato che con lui sul palco mi diverto sempre. È un ragazzo scherzoso, intelligente. Ho tenuto in caldo questa idea e poi, quando è venuto in concerto a Firenze, siamo andati a cena insieme. Ha accettato subito. Con Alessiaabbiamo fatto Tale e quale show, i David di Donatello e, nella logica di iniziare il Festival con due conduttori e di chiuderlo con due conduttori, ho pensato a lei e Cattelan per la finale di sabato. Alessia è la freschezza, la forza, la voglia di vivere e questa sua gioia la porterà sul palco.