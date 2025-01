Ilfattoquotidiano.it - Manuel Bortuzzo in piedi e senza sedia a rotelle: “Ogni tanto mi dimentico quanto sono alto”. Le immagini del campione paralimpico commuovono i tifosi

Instampelle, né. Così si mostra sui social, che sceglie di immortalarsi da solo, inl’aiuto di nessuno. Con una mano poggiata sul tavolo della cucina e l’altra, invece, sul soffitto: “mi”, scrive il nuotatore a corredo di un video che lo ritrae in completa estensione corporea. Pochi secondi ma molto significativi per un’atleta cui sogno di diventare un nuotatore professionista ha subito un brusco stop nel 2019.Il 25enne, infatti, è stato vittima di una sparatoria, durante la quale un proiettile vagante gli ha provocato una lesione spinale che lo ha lasciato semi-paralizzato. Nonostante le difficoltà, però,non si è arreso e ha deciso di continuare con lo sport, dedicandosi al nuoto, una disciplina in cui ha debuttato ufficialmente nel novembre 2022.