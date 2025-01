Biccy.it - Truffa per i fan di Helena Prestes, interviene lo staff: “Denunciate”

Leggi su Biccy.it

Due anni fa durante il Grande Fratello Vip 7 c’è stata la famosa “degli aerei”, una ragazza infatti avrebbe organizzato diverse raccolte per far volare dei messaggi per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ma poi sarebbe scappata con un bottino di 10/12.000 Euro. Quest’anno invece pare che il raggiro riguardi una raccolta fondi per “comprare una casa” ad una delle gieffine più discusse di questa edizione del reality.per i sostenitori di, l’intervento del team.Ieri sera sui social hanno iniziato a circolare degli screen fatti ad alcuni messaggi sospetti apparsi in un gruppo di fan stranieri di. Qualcuno avrebbe linkato un profilo Paypal dicendo di donare dei soldi per comprare una casa alla modella brasiliana.Gli screen hanno fatto il giro di Twitter ed è intervenuto lodi, che ha detto chiaramente che nessuno di loro ha mai chiesto un centesimo ed ha invitato tutti i follower dellaa denunciare: “Comunicato Ufficiale:e il suo team non chiedono mai denaro.