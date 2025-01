Justcalcio.com - Come guardare Tottenham-Leicester online e in TV

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Guardavsdomenica per una partita fondamentale della Premier League, con tutti i dettagli qui su live streaming, canali TV eguardarla ovunque con una VPN.Le principali informazioni suCity• Data: Domenica 26 gennaio 2025.• Orario d’inizio: 14:00 GMT / 9:00 ET• Luogo: StadioHotspur, a nord di Londra.• TV e streaming: Sling TV (Stati Uniti) Optus (Australia)• Guarda da qualsiasi luogo: Prova NordVPN senza rischiAnge Postecoglou avrà tirato un sospiro di sollievo a metà settimana mentre la sua squadra ha fatto un enorme passo avanti verso la qualificazione in UEFA Europa League, ma l’attenzione degli Spurs deve ora concentrarsi rapidamente sul salvataggio della stagione di Premier League.