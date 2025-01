Ilgiorno.it - Morto Lorenzo Grignani: il motociclista 16enne di Airuno si era scontrato con un Suv a Olginate

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 24 gennaio 2025 – È, ildiche venerdì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla ex Statale 36 a. Il giovane è spirato nella notte in ospedale a Lecco, poco dopo il suo ricovero. L'incidenteviaggiava in sella alla sua moto, una Beta RR 50 da motard, di quelle che vanno di moda tra gli adolescenti. Andava in direzione sud, verso Milano. Si ècontro un suv Nissan Qasqai: al volante c'era un 58enne che sembra stesse svoltando a sinistra per immettersi dalla strada principale in una via laterale. L'impatto è stato devastante.con la sua moto è stato scaraventato a diversi metri di distanza e sono volati ovunque schegge di lamiera. I soccorsi Per soccorreresono intervenuti i sanitari dell'automedica di Areu, con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e i della Croce rossa di Galbiate.