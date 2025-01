Festa di Sant’Agata | da oggi 25 gennaio rassegne d’arte ed eventi promossi dal Consiglio comunale

Leggi su Dayitalianews.com

“Catania e Agata rappresentano un binomio imprescindibile ed è per questo che riteniamo importante che anche ilsi faccia promotore di alcune iniziative che, nel segno della nostra Patrona, possano contribuire ad arricchire le festività agatine tra arte e tradizione”.Così il presidente del, Sebastiano Anastasi, affiancato dal vice presidente vicario Riccardo Pellegrino, ha introdotto in aula consiliare la presentazione della rassegnapromossa dalla Presidenza in collaborazione con il Lions Club Catania Absolute, e glinel quartiere San Cristoforo organizzati su input del vice presidente Pellegrino con diverse realtà del territorio.Collettiva di artisti “Squarci noti e meno noti di Catania, attraverso l’arte pittorica e fotografica” è la collettiva di artisti locali che sarà visitabile gratuitamente nella Galleriamoderna di via Castello Ursino sabato 25, dalle 16 alle 19, e domenica 26dalle 9 alle 19.