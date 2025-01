Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 24 Gennaio 2025

Leggi su Digital-news.it

24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, M - Ildel- Episodi 5 e 6, una serie evento che esplora le oscure trame del potere negli anni del fascismo. Mussolini è ormai al comando, ma la sua ambizione non conosce limiti: vuole nuove elezioni e una legge elettorale che gli garantisca un dominio assoluto. Don Sturzo, capo del partito cattolico, tenta di opporsi, ma Mussolini, con astuzia e promesse alla Chiesa, riesce a eliminarlo dalla scena politica. Con la nuova legge elettorale, bastano al Duce un quarto dei voti per ottenere il controllo del parlamento. Determinato a vincere, apre le liste del partito fascista a politici di ogni schieramento, attirando opportunisti disposti a tradire i propri ideali per un seggio sicuro.