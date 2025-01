Spazionapoli.it - Doccia gelida per Conte: il calciatore ha deciso la sua prossima squadra!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calciomercato Ultimissime – Sono minuti molto importanti quelli legati al possibile nuovo acquisto del Napoli. Quest’ultimo avrebbeil proprio futuro. Il calciomercato invernale è stato ricco di sorprese per il Napoli. Il club azzurro, tutto ad un tratto, è stato costretto a cedere il giocatore di maggior talento presente in. Naturalmente, si parla di Khvicha Kvaratskhelia che ormai veste la maglia del PSG. La cessione del georgiano ha però creato non pochi problemi ad Antonio, il quale ha perso un’alternativa molto valida sulle fasce e non solo. Da qui, infatti, sarebbe nata la necessità del club di ingaggiare un nuovo profilo.Dall’Inghilterra sicuri: Garnacho sempre più lontano dal NapoliAlejandro Garnacho potrebbe non vestire mai la maglia del Napoli. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, l’argentino è subito finito al primo posto nelle gerarchie di Antonio