Movieplayer.it - Un passo dal cielo 8: le anticipazioni della terza puntata, giovedì 23 gennaio su Rai 1 e RaiPlay

Ne La bella addormentata, ladi Undal8 in onda stasera su Rai 1, Manuela e Vincenzo dovranno indagare sul caso di una ragazza caduta in un sonno profondo. Stasera su Rai 1, alle 21:30, torna Undal8, la fiction con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, con ladi stagione. Si intitola La bella addormentata perchè i fratelli Nappi si troveranno alle prese con un caso alquanto singolare. Una ragazza viene ritrovata in mezzo a un bosco priva di sensi. Tutti la credono in coma ma lei è solo profondamente addormentata.Undaldi232025 Nel bosco viene ritrovato il corpo di una ragazza. Indagando, Manuela scopre che si chiama Marta, ha 23 anni ed è dipendente di .